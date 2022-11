ECB bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, aj keď sa ekonomika oslabuje

Brusel 28. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, aj keď sa ekonomika eurozóny spomaľuje. Dôvodom je rekordná inflácia, povedala pred Európskym parlamentom (EP) šéfka ECB Christine Lagardová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa Lagardovej vysoká neistota, sprísnenie finančných podmienok a oslabenie globálneho dopytu majú negatívny vplyv na rast, ktorý sa zrejme bude ďalej spomaľovať aj počas zvyšku tohto a na začiatku budúceho roka. Zároveň pripomenula, že ECB prijme všetky nevyhnutné opatrenia na zníženie tempa rastu cien.



"Očakávame, že budeme pokračovať vo zvyšovaní sadzieb na úrovne potrebné na to, aby sa inflácia včas vrátila na náš strednodobý dvojpercentný cieľ," povedala Lagardová.



Investori čakajú na signály, že ECB by mohla začať spomaľovať agresívne sprísňovanie menovej politiky po rekordne prudkom zvýšení sadzieb, keďže eurozóna smeruje do recesie. Niektorí členovia Rady guvernérov ECB už požadovali spomalenie tempa sprísňovania.



Ostatní predstavitelia Rady guvernérov však nevidia priestor na spomalenie zvyšovania sadzieb, keďže tempo rastu cien je viac než päťnásobné v porovnaní s dvojpercentným inflačným cieľom.



"To, o koľko ďalej ešte musíme zájsť a ako rýchlo sa tam musíme dostať, bude závisieť od nášho aktualizovaného výhľadu, trvalosti šokov, reakcie miezd na inflačné očakávania a nášho hodnotenia transmisie nastavenia menovej politiky," uviedla Lagardová.