ECB by mohla začať znižovať úrokové sadzby skôr, než sa očakáva

Viedeň/Frankfurt nad Mohanom 31. marca (TASR) - Uvoľňovanie menovej politiky v eurozóne by sa mohlo spustiť skôr, než sa doteraz predpokladalo, a dokonca skôr než v Spojených štátoch, uviedol guvernér Rakúskej národnej banky (OeNB) Robert Holzmann. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Európa by mohla znížiť úrokové sadzby skôr ako USA," povedal Holzmann v rozhovore pre sobotňajšie (30. 3.) vydanie denníka Kronen Zeitung. "Ekonomika v Európe rastie pomalšie ako v USA. To by mohlo spôsobiť, že cenový vývoj sa u nás spomalí výraznejšie."



A čím skôr bude dlhodobý inflačný cieľ ECB, ktorý je na úrovni 2 %, na dosah, tým skôr by mohli úrokové sadzby klesnúť. Dôležitú úlohu tu zohráva aj vývoj miezd.



"Nižší nárast miezd sa premieta do slabšieho vývoja cien - a to nám umožní, aby sme sa rýchlejšie priblížili k dlhodobému inflačnému cieľu na úrovni dvoch percent," uviedol Holzmann. V USA sa tempo rastu miezd stabilizovalo na úrovni 5 % a inflácia je podľa rakúskeho centrálneho bankára tiež "výrazne nad tromi percentami".



Podľa posledných vyjadrení šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeromeho Powella nie je isté, či Fed začne uvoľňovať menovú politiku už v júni, ako sa doteraz predpokladalo.