ECB by podľa inštitútu Ifo mala zvýšiť úrokové sadzby

Mníchov 16. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mala na svojom štvrtkovom zasadnutí potvrdiť vopred signalizované sprísnenie menovej politiky. Riaditeľ nemeckého ekonomického inštitútu Ifo Clemens Fuest uviedol, že zvýšenie základnej úrokovej sadzby o 0,5 percentuálneho bodu považuje za primerané. Ak by ju ECB znížila menej, napríklad o 0,25 percentuálneho bodu, prinieslo by to finančným trhom krátkodobú úľavu, zároveň by tým však vyslala signál, že eurozóna čelí vážnejším problémom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V situácii, keď je dôvera v bankový sektor vzhľadom na aktuálne problémy v Spojených štátoch narušená, hrozí riziko, že vkladatelia podniknú tzv. útok na banky a začnú vo veľkom vyberať peniaze, uviedol Fuest.



Skutočnosť, že sa americká vláda po páde spoločnosti Silicon Valley Bank (SVB) zaviazala chrániť vklady klientov nad rámec predtým garantovanej hranice 250.000 USD (236.989 eur) ukazuje, aká vážna je situácia, uviedol šéf mníchovského inštitútu.



Tento krok síce vysiela pozitívny signál z pohľadu stabilizácie, na druhej strane však dokazuje, aké veľké obavy panujú vo finančnom sektore v USA, dodal Fuest.



(1 EUR = 1,0549 USD)