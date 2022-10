ECB by podľa K. Knota mala v decembri zvýšiť úrokové sadzby aspoň o 50

Amsterdam 30. októbra (TASR) - Člen rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Klaas Knot preferuje ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne, ktoré by podľa neho nemalo byť miernejšie než 50 bázických bodov. Nemal by problém ani s opätovným zvýšením sadzieb o 75 bodov. Informovala o tom agentúra Bloomberg.



"Nie je vylúčené ani tretie zvýšenie úrokových sadzieb o 0,75 percentuálneho bodu po sebe," povedal Knot v televíznej relácii Buitenhof v súvislosti s možnými krokmi ECB na nasledujúcom decembrovom zasadnutí. "Zatiaľ je však veľmi skoro niečo tvrdiť. Máme pred sebou ešte šesť týždňov a dovtedy budú známe viaceré ekonomické údaje," dodal.



Guvernér holandskej centrálnej banky, ktorý patrí do skupiny takzvaných jastrabov, požadujúcich prísnejšiu menovú politiku, uviedol, že ECB je stále vo fáze posúvania úrokových sadzieb na neutrálnu úroveň. To znamená, že ekonomiku nepodporujú, ani nebrzdia.



Najnovšie údaje o vývoji inflácie ukázali, že rast spotrebiteľských cien v Nemecku, Taliansku aj vo Francúzsku zrýchlil na nový rekord a očakáva sa, že v pondelok (31. 10.) dosiahne novú rekordnú úroveň aj inflácia v celej eurozóne. Eurostat iba pred necelými dvomi týždňami informoval, že v septembri dosiahla inflácia v eurozóne rekordných takmer 10 %. Ekonómovia očakávajú, že za október už zaznamená dvojcifernú hodnotu, a to na úrovni 10,3 %.