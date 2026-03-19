ECB by v apríli mohla začať diskutovať o zvýšení úrokových sadzieb
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. marca (TASR) - Ak sa konflikt na Blízkom východe nepodarí čo najskôr ukončiť, je možné, že Európska centrálna banka (ECB) začne v apríli s diskusiami o zvýšení úrokových sadzieb, pričom k prvému sprísneniu menovej politiky by mohlo dôjsť na nasledujúcom zasadnutí v júni. Uviedli to pre agentúru Reuters tri zdroje oboznámené so situáciou.
ECB ponechala vo štvrtok kľúčovú depozitnú sadzbu na 2 %. Zároveň v dôsledku vojny na Blízkom východe zhoršila vyhliadky vývoja ekonomiky a inflácie na tento rok. Zdroje pre Reuters uviedli, že najnovšia eskalácia konfliktu medzi Izraelom, USA a Iránom spôsobila, že s pôvodným základným scenárom ECB pre vývoj ekonomiky sa už počítať nedá. Je tak možné, že ak sa konflikt rýchlo nevyrieši, v banke začnú na zasadnutí koncom apríla diskutovať o sprísnení menovej politiky.
Samotné zvýšenie úrokových sadzieb je však podľa zdrojov viac pravdepodobné na ďalšom zasadnutí v júni, keď ECB bude mať k dispozícii viac informácií o trajektórii cien energií a ich vplyve na ekonomiku. Zdroje nevylúčili ani zvýšenie úrokových sadzieb už na zasadnutí v apríli, to by však ceny energií museli rásť omnoho prudšie, pričom jeden zo zdrojov v tejto súvislosti uviedol prekonanie hranice 200 USD (174,08 eura) za barel (159 litrov) ropy.
(1 EUR = 1,1489 USD)
