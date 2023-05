ECB: Ceny nehnuteľností môžu začať nekontrolovane klesať

Frankfurt nad Mohanom 31. mája (TASR) - Ceny nehnuteľností v eurozóne môžu zaznamenať "nekontrolovaný" pokles, keďže vysoké úrokové sadzby na hypotékach spôsobujú, že pre mnohých záujemcov sa nehnuteľnosti stávajú nedostupné a investorov neatraktívne. Uviedla to v stredu Európska centrálna banka (ECB) vo svojej najnovšej správe o finančnej stabilite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB začala zvyšovať úrokové sadzby od júla minulého roka. Cieľom bolo dostať pod kontrolu infláciu, ktorá v októbri dosiahla historické maximum 10,6 %. Napriek tomu, že miera inflácie v krajinách menovej únie sa v poslednom období pohybuje okolo 7 %, čo je zhruba ročné minimum, ECB podľa všetkého bude v sprísňovaní menovej politiky pokračovať. Tak sa aspoň vyjadrujú viacerí predstavitelia banky.



Tento vývoj sa pritom na realitnom trhu, ktorý v období nízkych úrokových sadzieb prudko rástol, ešte len začína prejavovať. "V nasledujúcom období nie je vylúčený nekontrolovaný pokles cien, keďže stále vyššie úrokové sadzby pri nových hypotékach zhoršujú dostupnosť nehnuteľností a zvyšujú aj záťaž pri starších hypotekárnych úveroch, najmä v krajinách, kde dominujú hypotéky s variabilnou úrokovou sadzbou," uviedla ECB. Na základe údajov ECB do tejto skupiny patria Portugalsko, Španielsko či pobaltské krajiny.



ECB okrem toho varovala, že aj oblasti, kde veľký podiel na trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami získali inštitucionálni investori, môžu v prípade stiahnutia kapitálu zaznamenať väčšie problémy. Sem patria niektoré regióny v západnom Nemecku a niektoré hlavné mestá ako Berlín, Paríž, Madrid, Lisabon či Dublin.



Na druhej strane, pozitívom pre realitný trh je podľa ECB silný trh práce. To znamená, že riziko nesplácania hypoték v dôsledku nezamestnanosti nie je vysoké.