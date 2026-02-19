< sekcia Ekonomika
ECB: Digitálne euro by mohlo stáť európske banky 4 až 6 miliárd eur
ECB začala pracovať na svojej vlastnej digitálnej mene v roku 2020 a pilotný projekt plánuje aktivovať v roku 2027.
Autor TASR
Miláno 19. februára (TASR) - Zavedenie digitálneho eura by mohlo stáť európske banky približne 4 až 6 miliárd eur v horizonte štyroch rokov, vyhlásil vo štvrtok člen Výkonnej rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Piero Cipollone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Odhady, ku ktorým sme dospeli na základe údajov, ktoré sme dostali od bánk, poukazujú na implementačné náklady vo výške 4 až 6 miliárd eur za štyri roky: to sú približne 3 % z toho, čo každoročne minú na údržbu IT systémov,“ uviedol Cipollone na pôde výboru pre banky talianskeho parlamentu. Banky budú môcť tieto náklady pokryť z poplatkov, ktoré dostanú od obchodníkov za poskytovanie služby v digitálnych eurách, dodal.
ECB začala pracovať na svojej vlastnej digitálnej mene v roku 2020 a pilotný projekt plánuje aktivovať v roku 2027. Očakáva sa, že Európsky parlament tento rok rozhodne, či sa práce na digitálnom eure urýchlia. Podporovatelia digitálneho eura argumentujú, že správne navrhnutá spoločná elektronická digitálna mena by Európanom umožnila vykonávať online platby bez toho, aby sa spoliehali na americké kartové spoločnosti alebo platobné systémy. Kritici sa obávajú, že digitálne euro by vládam umožnilo sledovať platby občanov alebo ich dokonca odrezať od finančných prostriedkov.
V reakcii na tieto obavy člen Výkonnej rady ECB Cipollone začiatkom februára zdôraznil, že ECB bude „naďalej vydávať bankovky“ a „tvrdo pracuje na tom, aby fyzická hotovosť zostala široko akceptovaná a dostupná“.
