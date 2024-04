ECB: Dopyt firiem po úveroch v 1. štvrťroku výrazne klesol

Frankfurt nad Mohanom 9. apríla (TASR) - Dopyt firiem v eurozóne po úveroch v 1. štvrťroku 2024 výrazne klesol pre stále vysoké náklady na pôžičky a stagnujúcu ekonomiku. Ale dopyt po hypotékach sa znížil len mierne, keďže banky zmiernili úverové štandardy pre pôžičky na bývanie, prvýkrát za viac ako dva roky. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB zvýšila v predchádzajúcich rokoch úrokové sadzby na rekordné maximá, aby skrotila infláciu, čím zastavila rast bankových úverov v eurozóne.



No zatiaľ čo banky začínajú byť "menej opatrné", aspoň čo sa týka úverov na bývanie, domácnosti a firmy vykazovali len malú chuť na nové dlhy, ukázal prieskum.



Kým dopyt po hypotékach v 1. štvrťroku 2024 klesol len mierne, v prípade firemných úverov sa výrazne znížil. Dopyt po spotrebiteľských úveroch a ostatných úveroch pre domácnosti bol prevažne stabilný.



Banky pritom v uplynulom kvartáli mierne znížili úroky z nových hypoték, keďže očakávajú zníženie úrokov ECB. A ich štandardy pre podnikateľské úvery a spotrebiteľské úvery sa sprísnili menej, ako sa čakalo.



"Vyššie úrokové sadzby, ako aj nižšie fixné investície a nižšia spotrebiteľská dôvera domácností vytvorili tlmiaci tlak na dopyt po úveroch," uviedla ECB.



Banky však očakávajú zlepšenie v aktuálnom štvrťroku do konca júna len s "miernym čistým poklesom dopytu" po podnikových úveroch a dokonca s nárastom dopytu po úveroch pre domácnosti.