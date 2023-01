ECB: Dopyt po úveroch klesá, keď úrokové sadzby sú vyššie

Frankfurt nad Mohanom 31. januára (TASR) - Dopyt po úveroch v eurozóne klesá, keďže domácnosti a podniky zápasia s vyššími nákladmi na pôžičky a slabým ekonomickým výhľadom. Ukázal to v utorok prieskum Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa údajov ECB pokles dopytu po hypotékach vo 4. štvrťroku 2022 bol "najsilnejší" od začiatku týchto prieskumov v roku 2003. Prispeli k tomu stúpajúce úrokové sadzby, nízka spotrebiteľská dôvera a zhoršujúce sa vyhliadky trhu s nehnuteľnosťami na bývanie, pokračuje správa.



Znížili sa aj ostatné úvery domácnostiam, ako aj dopyt firiem po pôžičkách alebo úverových linkách v euroregióne, ktorý sa od januára rozšíril na 20 štátov po vstupe Chorvátska do menového bloku.



Banky v eurozóne očakávajú pokračovanie tohto trendu aj v 1. štvrťroku 2023, odhalil prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 151 bánk.



Veritelia v eurozóne zároveň oznámili "výrazné sprísnenie" úverových štandardov v poslednom štvrťroku 2022, keďže ich apetít po riziku klesol vzhľadom na neistý ekonomický výhľad regiónu.



Pre firmy bolo sprísnenie úverových podmienok najväčšie od dlhovej krízy eurozóny v roku 2011. Prieskum tak naznačil, že prichádza obdobie "slabších pôžičiek", skonštatoval ekonóm ING banky Carsten Brzeski.



"To potvrdzuje našu predpoveď slabého výkonu ekonomiky po väčšinu roku 2023 a je to jasný signál pre ECB, že zvyšovanie jej úrokových sadzieb už má citeľný vplyv," dodal.



ECB v uplynulých mesiacoch zvýšila svoje kľúčové úrokové sadzby bezprecedentným tempom, aby obmedzila infláciu po tom, čo ruská vojna na Ukrajine spôsobila prudký nárast cien potravín a energií.



Inflácia v eurozóne dosiahla vlani v októbri vrchol na rekordnej úrovni 10,6 % a následne začala klesať, pričom v decembri dosiahla 9,2 %. To naznačuje, že sprísňovanie menovej politiky ECB funguje.



Očakáva sa, že ECB vo štvrtok oznámi ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb o 50 bázických bodov, čím opäť stúpnu náklady na pôžičky v euroregióne.