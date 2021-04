ECB: Ekonomika eurozóny bude tento rok rásť pomalšie, ako sa očakávalo

Frankfurt nad Mohanom 23. apríla (TASR) - Ekonomika eurozóny bude tento rok rásť pomalšie, ako sa doteraz predpokladalo, zatiaľ čo tempo rastu inflácie pravdepodobne prekoná predchádzajúcu prognózu. Ukázal to v piatok kľúčový prieskum Európskej centrálnej banky (ECB).



ECB vo štvrtok ponechala svoju menovú politiku bez zmeny s odôvodnením, že hospodárstvo regiónu, ktoré čelí ďalšej vlne pandémie nového koronavírusu, stále potrebuje mohutné stimuly, keďže väčšina podnikov v sektore služieb zostáva zatvorená.



No vzhľadom na to, že očkovanie konečne naberá tempo, bude ekonomika v ďalších štvrťrokoch pravdepodobne rásť rýchlejšie, zatiaľ čo doposiaľ bolo jej zotavovanie pomalšie, ako sa čakalo. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu prognostikov ECB, ktorý je kľúčový pre diskusie o menovej politike.



ECB najnovšie predpovedá, že ekonomika eurozóny tento rok vzrastie o 4,2 % namiesto o 4,4 % pri predchádzajúcej prognóze. Ale výhľad na rast v budúcom roku banka zlepšila na 4,1 % z 3,7 %.



Prognózy pre nasledujúce roky zostali stabilné, čo naznačuje, že ekonómovia vidia malú zmenu v rastovom potenciáli bloku, aj keď sa Európska únia pripravuje na zavedenie fondu obnovy vo výške 750 miliárd eur.



Infláciu v eurozóne v tomto roku vidí banka podľa najnovšieho prieskumu na úrovni 1,6 %, čo je viac ako 0,9 %, ktoré očakávala pred tromi mesiacmi, aj nad marcovou prognózou zamestnancov ECB na úrovni 1,5 %.



Prognózy po roku 2021 však zostali nezmenené, pričom v roku 2025 počíta ECB stále s infláciou na úrovni 1,7 %, čo je pod jej 2-% cieľom. To signalizuje, že cesta banky k cieľovej inflácii môže trvať aj viac ako jednu dekádu.



ECB sa najbližšie stretne 10. júna a strážcovia európskej meny sa budú musieť rozhodnúť, či po začatí zotavovania ekonomiky euroregiónu znížia stimuly alebo ponechajú podporu bez zmeny.