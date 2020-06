Európska centrálna banka žiada urýchlene schváliť fiškálne stimuly

Frankfurt nad Mohanom 16. júna (TASR) – Európska únia musí urýchlene rozhodnúť o balíku fiškálnych stimulov, aby pomohla ekonomike prekonať krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky Fabio Panetta.



„Je to extrémne naliehavé," povedal Panetta v rozhovore pre francúzsky denník Le Monde. Programy stimulov na obnovu ekonomiky by mali podľa neho začať fungovať čo najskôr, najneskôr však na začiatku budúceho roka. „Čím dlhšie budeme čakať, tým budú intervencie drahšie."



Európska komisia v máji navrhla balík stimulov na obnovu po koronakríze v celkovom objeme 750 miliárd eur, z ktorých 500 miliárd by malo byť poskytnutých vo forme dotácií. Návrh kritizujú niektoré fiškálne konzervatívne štáty, preto sa neočakáva, že by sa schválil už na júnovom samite lídrov EÚ.