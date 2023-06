Európska centrálna banka: Euro si udržalo svoju silnú globálnu pozíciu

Frankfurt nad Mohanom 21. júna (TASR) - Euro si udržalo pozíciu druhej najpoužívanejšej meny na svete v oblasti obchodu, financií a menových rezerv. A to aj napriek tomu, že Rusko znížilo svoju závislosť od spoločnej meny po zavedení západných sankcií, ukázala správa Európskej centrálnej banky (ECB).



Dominantné postavenie amerického dolára a eura, ktoré je s odstupom na druhom mieste, ako globálnych mien sa v poslednom čase spochybňuje pre vzostup Číny, zhoršovanie vzťahov medzi Ruskom a Západom a tvrdeniami o náraste finančnej nezávislosti rozvíjajúcich sa ekonomík od Indie po Brazíliu.



Výročná správa ECB o medzinárodnej úlohe eura zdôraznila jeho odolnosť. Centrálna banka však varovala, že sa to môže rýchlo zmeniť. Podľa ECB si euro udržalo alebo dokonca zvýšilo svoj podiel v rámci svetových devízových rezerv, medzinárodnom dlhu a úveroch, ako aj v rámci obratu na devízových trhoch.



Podiel eura na celosvetových platbách prostredníctvom medzibankového systému SWIFT síce klesol z približne 40 % na 30 %, ale tieto straty išli zväčša v prospech dolára, pričom alternatívne meny, ako napríklad čínsky jüan, zaznamenali len nepatrný nárast.



Rusko obmedzilo používanie eura ako fakturačnej meny a prešlo na rubeľ a jüan, keďže EÚ a ďalšie západné krajiny uvalili na Rusko sankcie v súvislosti s jeho agresiou voči Ukrajine. Používanie rubľa v systéme SWIFT sa však zrútilo po tom, ako boli ruské banky odpojené od tejto siete.



ECB však v správe tiež upozornila, že medzinárodne používanú menu môže z dôvodu zmeny obchodných tokov rýchlo nahradiť iná. Ako dôkazy citovala príklady zo samotnej Európy, kde euro od zavedenia spoločnej meny v roku 1999 nahradilo dolár ako fakturačnú menu v krajinách susediacich s eurozónou.



"Status medzinárodnej meny by sa nemal považovať za samozrejmosť," uviedla šéfka ECB Christine Lagardová.



Člen Výkonnej rady ECB Fabio Panetta dodal, že "ďalšia európska ekonomická a finančná integrácia", ako je napríklad dokončenie únie kapitálových trhov, bude "kľúčová pre zvýšenie odolnosti medzinárodnej úlohy eura v potenciálne fragmentovanejšej svetovej ekonomike".



Správa ECB takisto ukázala, že Londýn zostáva hlavným miestom devízového obchodovania v eurách a že význam Británie pre medzinárodné finančné aktivity v eurách sa od brexitu podstatne nezmenil.