Európska centrálna banka: Finančné trhy podceňujú geopolitické riziká
Šéfka bankového dohľadu ECB zároveň varovala pred uvoľňovaním regulácií v bankovom sektore.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. marca (TASR) - Finančné trhy podceňujú geopolitické riziká, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť náhlych výpredajov, uviedla v stredu Claudia Buchová, šéfka bankového dohľadu Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Banky v eurozóne sú dobre kapitalizované a majú všetky potrebné rezervy, ale riziká zostávajú vysoké, uviedla Buchová. Geopolitická neistota sa „v dostatočnej miere neodráža v trhových ukazovateľoch finančného stresu, čo by mohlo viesť k náhlemu preceneniu rizík“, upozornila. Šoky by sa mohli neočakávane prejaviť a rýchlo sa rozšíriť vzhľadom na geopolitické napätie, nadhodnotenia v niektorých segmentoch trhu, rastúce prepojenia s nebankovými finančnými spoločnosťami a riziko náhlych zmien v náladách na trhu, priblížila Buchová.
Šéfka bankového dohľadu ECB zároveň varovala pred uvoľňovaním regulácií v bankovom sektore. Tieto ochranné opatrenia je potrebné zachovať, keďže fragmentácia alebo oslabenie štandardov by mohli ohroziť schopnosť bánk odolávať nepriaznivému vývoju, zdôraznila Buchová.
Banky v eurozóne sú dobre kapitalizované a majú všetky potrebné rezervy, ale riziká zostávajú vysoké, uviedla Buchová. Geopolitická neistota sa „v dostatočnej miere neodráža v trhových ukazovateľoch finančného stresu, čo by mohlo viesť k náhlemu preceneniu rizík“, upozornila. Šoky by sa mohli neočakávane prejaviť a rýchlo sa rozšíriť vzhľadom na geopolitické napätie, nadhodnotenia v niektorých segmentoch trhu, rastúce prepojenia s nebankovými finančnými spoločnosťami a riziko náhlych zmien v náladách na trhu, priblížila Buchová.
Šéfka bankového dohľadu ECB zároveň varovala pred uvoľňovaním regulácií v bankovom sektore. Tieto ochranné opatrenia je potrebné zachovať, keďže fragmentácia alebo oslabenie štandardov by mohli ohroziť schopnosť bánk odolávať nepriaznivému vývoju, zdôraznila Buchová.