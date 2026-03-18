Streda 18. marec 2026
Európska centrálna banka: Finančné trhy podceňujú geopolitické riziká

Šéfka bankového dohľadu ECB zároveň varovala pred uvoľňovaním regulácií v bankovom sektore.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. marca (TASR) - Finančné trhy podceňujú geopolitické riziká, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť náhlych výpredajov, uviedla v stredu Claudia Buchová, šéfka bankového dohľadu Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Banky v eurozóne sú dobre kapitalizované a majú všetky potrebné rezervy, ale riziká zostávajú vysoké, uviedla Buchová. Geopolitická neistota sa „v dostatočnej miere neodráža v trhových ukazovateľoch finančného stresu, čo by mohlo viesť k náhlemu preceneniu rizík“, upozornila. Šoky by sa mohli neočakávane prejaviť a rýchlo sa rozšíriť vzhľadom na geopolitické napätie, nadhodnotenia v niektorých segmentoch trhu, rastúce prepojenia s nebankovými finančnými spoločnosťami a riziko náhlych zmien v náladách na trhu, priblížila Buchová.

Šéfka bankového dohľadu ECB zároveň varovala pred uvoľňovaním regulácií v bankovom sektore. Tieto ochranné opatrenia je potrebné zachovať, keďže fragmentácia alebo oslabenie štandardov by mohli ohroziť schopnosť bánk odolávať nepriaznivému vývoju, zdôraznila Buchová.
