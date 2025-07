ECB: Firmy v eurozóne čelia zvýšenej konkurencii z Číny

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Firmy v eurozóne čelia spomaleniu rastu ekonomiky a zvýšenej konkurencii čínskych spoločností, ukázal prieskum Európskej centrálnej banky (ECB). Clá, ktoré zaviedli Spojené štáty, totiž oslabujú dôveru a nútia konkurentov hľadať nové trhy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB vo štvrtok nezmenila nastavenie menovej politiky a predložila mierne optimistické hodnotenie ekonomiky eurozóny, čo vyvolalo medzi investormi pochybnosti o ďalšom znižovaní sadzieb, aj hrozba ciel zo strany USA predstavuje riziko pre ekonomické vyhliadky.



Prieskum, ktorý uskutočnila ECB období od 23. júna do 2. júla medzi 72 veľkými spoločnosťami pôsobiacimi v eurozóne, ukázal spomalenie vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, čo utlmilo vyhliadky v oblasti zamestnanosti a cien.



Firmy podľa ECB „hlásili spomalenie aktivity v uplynulých mesiacoch, keďže clá, geopolitické napätie a z toho vyplývajúca neistota oslabili dôveru firiem a spotrebiteľov“. Spätná väzba signalizuje veľmi mierny rast ekonomiky v 2. aj 3. štvrťroku.



Firmy považujú clá USA, o ktorých výške sa v súčasnosti rokuje, za negatívny faktor pre rast a uviedli, že konkurencia čínskych tovarov zohráva „čoraz väčšiu úlohu“. Znížený dopyt, ktorý čiastočne spôsobilo presmerovanie tovarov z Ázie (a najmä z Číny), keďže vývozcovia z tohto regiónu hľadali alternatívy k trhu USA, mal negatívny vplyv na aktivitu a ceny.



Zatiaľ tieto faktory ovplyvnili predovšetkým polotovary a mali len „malý alebo zanedbateľný vplyv na konečné spotrebiteľské ceny“, čo sa však v nasledujúcich mesiacoch a kvartáloch môže zmeniť.



Firmy počítajú tento rok so spomalením tempa rastu miezd na 3,3 % a v roku 2026 na 2,8 % zo 4,5 % v minulom roku.



ECB počíta tento a budúci rok s nižšou infláciou, dlhodobá sa čaká na úrovni 2 %





Inflácia v eurozóne bude tento aj budúci rok pravdepodobne nižšia, než sa pôvodne očakávalo, a v dlhodobom horizonte by sa mala držať v blízkosti inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB). Poukázali na to v piatok zverejnené výsledky kvartálneho prieskumu ECB, tzv. Prieskumu profesionálnych prognostikov (Survey of Professional Forecasters -SPF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Miera inflácie sa v posledných rokoch výrazne spomaľovala a v súčasnosti sa drží na úrovni 2 %. To je úroveň inflačného cieľa ECB. Banka preto na ostatnom zasadnutí vo štvrtok 24. júla ponechala úrokové sadzby nezmenené. Zároveň uviedla, že ani v nasledujúcom období sa nebude s ďalšou redukciou ponáhľať po tom, ako od júna 2024 znížila depozitnú sadzbu zo 4 % na 2 %.



Teraz ECB na základe prieskumu profesionálnych prognostikov počíta s tým, že inflácia dosiahne tento rok v priemere 2 %. Pred tromi mesiacmi stanovil SPF odhad na 2,2 %. Na budúci rok by sa miera inflácie mala zmierniť na 1,8 %, zatiaľ čo pôvodne SPF uvádzal 2 %.



Pokles pod úroveň inflačného cieľa by však podľa prognostikov mal byť iba krátkodobý a rast spotrebiteľských cien sa následne vráti na 2 %. Na tejto úrovni by sa potom inflácia mala udržať aj v dlhodobom horizonte, definovanom ako rok 2030.



Ekonomický rast by mal byť tento rok podľa prognostikov o niečo výraznejší, než sa pôvodne predpokladalo. V pôvodnom prieskume sa počítalo s rastom o 0,9 %, teraz prieskum stanovil rast na úrovni 1,1 %. Očakávalo sa, že obchodné spory a napätie v dôsledku amerických ciel zasiahnu ekonomiku výraznejšie, ako sa však ukázalo, je odolnejšia, než sa predpokladalo.



Čo sa týka nezamestnanosti, ECB prognózu prakticky nezmenila. Prognostici v prieskume aj naďalej počítajú s nezamestnanosťou v eurozóne na úrovni 6,3 %, pričom v dlhodobom horizonte by sa mala mierne znížiť na 6,2 %.