Fiškálna reakcia vlád na ruskú inváziu podporuje ekonomiku eurozóny

Frankfurt nad Mohanom 2. augusta (TASR) - Fiškálna reakcia vlád v eurozóne na ruskú inváziu Ukrajiny podporuje ekonomiku a dočasne mierne znižuje infláciu, uviedla vo svojej správe Európska centrálna banka (ECB).



Pozitívny vplyv fiškálnych opatrení na rast ekonomík v eurozóne bude silnejší v tomto roku, v roku 2023 bude slabnúť a ich vplyv na infláciu sa otočí. Podľa ECB by vlády mohli vynakladať prostriedky aj efektívnejšie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Krajiny eurozóny schválili podporné opatrenia v hodnote 0,9 % ich hrubého domáceho produktu (HDP). Ide predovšetkým o opatrenia na zmiernenie prudkého nárastu cien energií. V tomto roku by ich pozitívny vplyv na rast mal predstavovať 0,4 percentuálneho bodu. Infláciu by mali predovšetkým prostredníctvom obmedzenia zdražovania energií spomaliť o 0,1 bodu, uviedli autori správy.



Fiškálne stimuly tiež podporujú v krátkodobom horizonte spotrebu fosílnych palív a len minimálne priamo prispievajú k prechodu na zelenú energiu. Preto by sa v budúcnosti mali sústrediť na podporu obmedzenia využívania fosílnych palív a zníženia závislosti od ruských energií.