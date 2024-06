ECB hrozí bankám v eurozóne pokutami za neplnenie klimatických cieľov

Frankfurt nad Mohanom 5. júna (TASR) - Niektoré banky eurozóny nesplnili ciele stanovené Európskou centrálnou bankou (ECB) v oblasti boja proti klimatickej zmene, za čo im môžu hroziť pokuty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Niekoľkým bankám sme oznámili, že na základe nášho aktuálneho hodnotenia nesplnili priebežné ciele, čo znamená, že možno budú musieť zaplatiť peňažnú pokutu," uviedla pre stredajšie vydanie španielskeho denníka Cinco Dias hovorkyňa bankového dohľadu ECB. Dotknuté banky majú podľa nej právo zaujať stanovisko pred vymáhaním akejkoľvek pokuty.



Šéfka bankového dohľadu ECB Claudia Buchová v utorok (4. 6.) uviedla, že banky v eurozóne celkovo dosahujú pokrok v riešení rizík súvisiacich s klímou. Takmer všetky banky v eurozóne považujú riziká súvisiace s klímou a životným prostredím za významné a postupne upravujú svoje nástroje v oblasti riadenia rizík, čaká ich však ešte veľa práce, povedala Buchová. ECB je podľa nej pripravená prinútiť banky konať, ak to bude potrebné.



"Ak nesplnia naše očakávania v oblasti dohľadu, môžeme prijať príslušné opatrenia, napríklad požadovať lepšie riadenie rizík alebo navýšenie kapitálu," priblížila Buchová.



V roku 2020 bankový dohľad ECB vypracoval usmernenia pre finančné inštitúcie v menovej únii týkajúce sa riešenia klimatických a environmentálnych rizík, v ktorých zároveň pomenoval svoje očakávania od bánk. Medzi zdroje rizík podľa regulátora patria investície do podnikov s vysokou produkciou emisií a do odvetví, ktoré poškodzujú klímu. Dôvodom je skutočnosť, že trhové ceny týchto investícií sa môžu rýchlo zmeniť, napríklad v dôsledku politických zmien, závažných klimatických udalostí a meniacich sa postojov investorov.