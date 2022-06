ECB: Inflácia bude v eurozóne nežiaduco vysoká ešte nejaký čas

Sintra 28. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je ochotná "ísť tak ďaleko, ako to bude potrebné" v boji s infláciou, ktorá sa podľa všetkého udrží na nežiaduco vysokej úrovni ešte nejaký čas. Povedala to v utorok prezidentka ECB Christine Lagardová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Zrýchľovanie inflácie je obrovskou výzvou. Pôjdeme tak ďaleko, ako to bude potrebné s cieľom stabilizovať infláciu v strednodobom horizonte na úrovni nášho inflačného cieľa," povedal Lagardová počas výročnej konferencie ECB o menovej politike v portugalskej Sintre. Inflačný cieľ ECB je stanovený na úrovni 2 %.



Medziročná miera inflácie v eurozóne zrýchlila v máji na 8,1 %, čo predstavuje historické maximum. Pod rekordnú infláciu sa veľkou mierou podpísala ruská invázia na Ukrajinu z konca februára, ktorá viedla k prudkému rastu cien energií a potravín. Údaje o vývoji inflácie za mesiac jún budú zverejnené v piatok 1. júla.