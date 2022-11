ECB: Inflácia zrejme zvýši podiel zlých úverov v portfóliách bánk

Frankfurt nad Mohanom 15. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) varuje, že inflácia môže spôsobiť výrazné zvýšenie objemu zlých úverov v portfóliách bánk v eurozóne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vysoká inflácia a zvyšovanie úrokových sadzieb zhoršuje finančnú situáciu domácností, a predovšetkým tých najchudobnejších, ktoré disproporčne zasiahlo zdraženie potravín a palív. To môže spôsobiť prudký nárast objemu zlyhaných úverov.



Simulovaný dosah na kvalitu aktív v portfóliách bánk je v porovnaní s koncom 2. kvartála 2022 síce výrazný, ale pozitívne je, že porovnanie vychádza z historicky nízkych úrovní zlyhaných úverov, uviedla ECB vo svojej správe o finančnej stabilite.



Na konci 2. štvrťroka 2022 predstavoval podiel zlyhaných úverov 2,35 %, pričom ECB odhaduje, že v prípade najhoršieho scenára sa mohol zvýšiť o 80 bázických bodov, teda približne o tretinu.



Najvýraznejší nárast zlyhaných úverov by mohli zaznamenať banky v Taliansku, Portugalsku, Grécku a na Cypre, naopak, najmenej by to zasiahlo banky vo Francúzsku, Írsku a Luxembursku.



Problém sa podľa ECB takmer výhradne týka nízkopríjmových domácností, keďže nárast základných životných nákladov o 10 % pre ne znamená zníženie kúpnej sily o 20 %. Na porovnanie, v prípade strednopríjmových domácností ich kúpna sila klesne len o 5 %.



Tento problém však zrejme nepredstavuje systémové riziko, keďže na nízkopríjmové domácnosti v eurozóne pripadá len 13 % bankových úverov, pričom 70 % pripadá na domácnosti s vyšším príjmom.