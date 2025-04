ECB: Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa v marci zvýšili

Frankfurt nad Mohanom 29. apríla (TASR) - Spotrebitelia v eurozóne zvýšili v marci svoje inflačné očakávania, najmä tie krátkodobé. Do veľkej miery to ovplyvnila colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá tak odštartovala globálnu obchodnú vojnu. TASR o tom informuje na základe výsledkov ostatného prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB) a správy agentúry Reuters.



Jednoročné inflačné očakávania sa v marci zvýšili na 2,9 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom prieskume ECB vo februári predstavovali 2,6 %. Najnovší údaj predstavuje najvyššie inflačné očakávania od apríla minulého roka.



Zvýšili sa aj trojročné inflačné očakávania, avšak miernejším tempom. Vo februári predstavoval medián trojročných inflačných očakávaní 2,4 %, v marci dosiahol 2,5 %, uviedla ECB, ktorá prieskum uskutočnila v 11 krajinách eurozóny a na vzorke 19.000 spotrebiteľov. Medián tak dosiahol najvyššiu úroveň od marca 2024.



Očakávania týkajúce sa rastu príjmov v nasledujúcich 12 mesiacoch v marci stagnovali. Spotrebitelia aj minulý mesiac, rovnako ako vo februári, počítali s rastom svojich nominálnych príjmov v najbližších 12 mesiacoch o 1 %.



V prípade výdavkov v budúcich 12 mesiacoch spotrebitelia naďalej počítajú s rastom, tempo rastu sa však zmiernilo. Vo februári počítali s rastom nominálnych výdavkov o 3,5 %, v marcovom prieskume ich odhad predstavoval rast na úrovni 3,4 %. Na porovnanie, v januári očakávali rast nominálnych výdavkov v nasledujúcich 12 mesiacoch o 3,6 %.



Spotrebiteľské očakávania v oblasti ekonomického rastu v najbližších 12 mesiacoch sa nemenili. Tak ako vo februári, aj v prieskume v marci spotrebitelia v eurozóne počítali s poklesom ekonomiky o 1,2 %.



Mierne sa zlepšili jednoročné očakávania v oblasti vývoja nezamestnanosti. Zatiaľ čo vo februári očakávali spotrebitelia v eurozóne nezamestnanosť v budúcich 12 mesiacoch na úrovni 10,5 %, v marci to bolo 10,4 %.