ECB: Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa v júli nemenili
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. augusta (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne zotrvali v júli do veľkej miery na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Poukázali na to v piatok zverejnené výsledky prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB). Informovala o tom agentúra Reuters.
Prieskum očakávaní spotrebiteľov, čo sa týka vývoja inflácie v eurozóne v nasledujúcich 12 mesiacoch, ukázal, že spotrebitelia predpokladajú v sledovanom období infláciu na úrovni 2,6 %. To je rovnaká úroveň ako v prieskume za jún, avšak výrazne vyššia, než predstavujú projekcie ECB.
Trojročné inflačné očakávania sa mierne zvýšili. Zatiaľ čo v júni predstavovali 2,4 %, v júli dosiahli 2,5 %. Naopak, inflačné očakávania na obdobie piatich rokov sa podobne ako v prípade jednoročných očakávaní nemenili a už ôsmy mesiac po sebe zotrvali na úrovni 2,1 %.
