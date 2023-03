ECB: Inflačné očakávania v eurozóne na začiatku roka mierne klesli

Frankfurt nad Mohanom 7. marca (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa na začiatku tohto roka znížili, avšak očakávania, čo sa týka zvyšovania miezd, pokračovali v raste. Poukázali na to výsledky najnovšieho prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Celková miera inflácie sa v súčasnosti spomaľuje relatívne rýchlo, tlaky zo strany jadrovej inflácie sa však ďalej zvyšujú. Čiastočne ich nahor tlačí rýchly rast nominálnych miezd v oblasti služieb, čo naznačuje, že ukontrolovať rast cien môže byť zložitejšie, než ECB momentálne predpokladá.



Ako ukázal prieskum ECB, na ktorom sa zúčastnilo približne 14.000 spotrebiteľov zo šiestich najväčších krajín eurozóny, inflačné očakávania na najbližších 12 mesiacov sa zmiernili v januári na 4,9 % z 5 % v decembri. V prípade inflačných očakávaní na tri roky dopredu bol pokles ešte výraznejší. Zatiaľ čo v decembri predstavovali inflačné očakávania 3 %, v januári sa znížili na 2,5 %.



Spotrebitelia zároveň očakávajú, že ich nominálne mzdy sa v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýšia v priemere o 1,3 %. To je síce mierny rast v porovnaní s vysokým rastom cien, stále to však znamená vyššie očakávania oproti decembrovému prieskumu, v ktorom počítali s rastom nominálnych miezd v priemere o 1 %.



Predstavitelia ECB odhadujú rast nominálnych miezd v tomto roku zhruba o 5 %. To predstavuje najrýchlejší rast za posledné roky a potenciálny "hlavybôľ" v ECB. Takýto vývoj bude totiž centrálnej banke robiť ťažkosti v jej úsilí nasmerovať infláciu k inflačnému cieľu, ktorý banka stanovila na úrovni 2 %.



Od júla minulého roka zvýšila ECB úrokové sadzby o 300 bázických bodov a na februárovom zasadnutí, keď ich posunula nahor o 50 bázických bodov, dala najavo, že aj v marci ich plánuje zvýšiť v rovnakom rozsahu. Trhy teraz očakávajú, že ECB pôjde s úrokovými sadzbami na nasledujúcich zasadnutiach nahor o viac než 100 bázických bodov, pričom depozitná sadzba by mala dosiahnuť 4 %, prípadne úroveň tesne nad touto hodnotou.