ECB: Investičné banky by mali presunúť zamestnancov a obchody do bloku

Frankfurt nad Mohanom 19. mája (TASR) - Príliš veľa globálnych investičných bánk aj naďalej poskytuje služby klientom v eurozóne z Británie. Európska centrálna banka (ECB) ich plánuje prinútiť, aby premiestnili vedúcich pracovníkov a obchodné aktivity do menového bloku. Uviedol to vo štvrtok šéf dohľadu ECB Andrea Enria.



ECB už dlho bojuje s najväčšími hráčmi v tomto odvetví, ktorí sa zdráhajú premiestniť po brexite dôležité aktivity do euroregiónu. A to aj napriek explicitným požiadavkám ECB, ktorá dohliada na najväčšie finančné inštitúcie v bloku.



ECB už počas rokovaní o brexite požadovala, aby veritelia, ktorí pôsobia v bloku, presunuli na kontinent dostatok kapitálu, zamestnancov a manažérskych znalostí a zabezpečili fyzickú prítomnosť potrebnú na riadenie úverov a rizík.



Na znak toho, že centrálnej banke dochádza trpezlivosť Enria uviedol, že ECB vydá "záväzné rozhodnutia" pre kľúčové investičné firmy, pričom od prípadu k prípadu im určí opatrenia.



Banka chce, aby tieto právnické entity presunuli riadenie rizík a iné kľúčové aktivity, ktoré sa týkajú euroregiónu, zo zahraničia do bloku.



„Rozsah skutočného premiestnenia a konkrétna konfigurácia budú závisieť od aktuálneho nastavenia každej banky,“ napísal Enria v príspevku na blogu.



ECB môže od bánk požadovať, aby mali šéfa obchodného oddelenia v eurozóne, alebo aby zabezpečili, že oddelenie má primeranú infraštruktúru a počet vedúcich obchodníkov na lokálne riadenie rizika. Môže ich tiež požiadať, aby vytvorili solídny rámec riadenia a vnútornej kontroly. Analýza obchodných oddelení viacerých veľkých bánk totiž odhalila v tomto smere vážne nedostatky. Mnohé banky stále riadia obchody a riziká zo zahraničia, čím "odstraňujú" zo subjektu v eurozóne odborné znalosti a ich európska divízia sa tak stáva zraniteľnou v prípade trhových turbulencií.



„Je našou povinnosťou chrániť vkladateľov a iných veriteľov miestnych právnických osôb, predchádzať prerušeniu bankových služieb a zabezpečiť širšiu finančnú stabilitu v oblasti našej jurisdikcie,“ povedal Enria.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.