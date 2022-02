Európska banka vie podporiť cenovú a finančnú stabilitu v eurozóne

Paríž 25. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je pripravená podporiť cenovú a finančnú stabilitu v eurozóne, ak to bude potrebné počas rusko-ukrajinskej krízy. Vyhlásila to v piatok šéfka banky Christine Lagardová.



"ECB je pripravená podniknúť akékoľvek kroky v rámci svojich povinností potrebné na zabezpečenie cenovej a finančnej stability v eurozóne," povedala Lagardová novinárom v Paríži po stretnutí s ministrami financií z celej Európskej únie (EÚ) a 19-členného euroregiónu.



Centrálna banka zvažuje reakciu na stúpajúcu infláciu, ktorá by mohla zahŕňať redukciu masívnych stimulov zavedených pred aj počas pandémie nového koronavírusu, vrátane ultra nízkych úrokových sadzieb a nákupu dlhopisov.



Ale ruský útok na susednú Ukrajinu otriasol ekonomickou dôverou, spochybnil odhady hospodárskeho rastu a zároveň zvýšil ceny energetických surovín, ako sú plyn a ropa, s neistými dôsledkami pre infláciu.



"Je predčasné hodnotiť ekonomický vplyv súčasného konfliktu, pretože situácia sa vyvíja každú hodinu," povedala Lagardová. "Vyhodnotíme vplyv rastúcich cien energií, ktoré pravdepodobne v krátkodobom horizonte zvýšia infláciu," dodala.



Podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis novinárom povedal, že vojna „ovplyvní aj hospodárstvo EÚ“, ale trval na tom, že „je to cena za obranu demokracie“.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.