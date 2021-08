Európska centrálna banka: Globálne otepľovanie je rizikom aj pre banky

Frankfurt nad Mohanom 21. augusta (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) považuje globálne otepľovanie tiež za vážne ohrozenie pre banky. "Klimatická zmena predstavuje bezprecedentné riziko aj pre finančný systém," uviedla členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová pre nemecký týždenník Focus.



Poukázala na to, že približne tretina úverov, ktoré poskytli banky v eurozóne firmám, je vo veľkej alebo rastúcej miere vystavená rizikám spôsobeným extrémnym počasím. To ukázal makroekonomický záťažový test, v rámci ktorého ECB vyhodnotila údaje od 2000 bánk a 4 miliónov firiem.



"Zobrali sme do úvahy následky prírodných katastrof, ako sú povodne, lesné požiare a suchá, ktoré spôsobujú veľké straty firmám, a teda aj bankám a poisťovacím spoločnostiam. Navyše, mnoho opatrení na prechod k zelenšej ekonomike predstavuje nebezpečenstvo pre biznis modely mnohých firiem."



Výsledky záťažového testu ECB podľa nej ukazujú predovšetkým to, že "čím rýchlejšie budeme reagovať, tým lepšie. Potom ešte stále budeme schopní formovať prechod ku klimatickej neutralite spôsobom, ktorý firmám umožní, aby sa prispôsobili. Čím dlhšie budeme čakať, tým rýchlejšie a radikálnejšie budeme musieť zareagovať. Ak tento prechod príde príliš neskoro alebo príliš rýchlo, mnohé firmy sa môžu dostať do insolvencie a banky môžu čeliť vysokým objemom zlyhaných úverov."



Schnabelová dodala, že ECB už bankám jasne signalizovala, že musia začať brať do úvahy aj riziká spojené s klimatickou zmenou.