ECB má výhrady voči talianskej bankovej dani

Viedeň 18. augusta (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) má námietky voči dani z nadmerných ziskov bánk, ktorú schválilo Taliansko. Vládu v Ríme s nimi oboznámi prostredníctvom listu, ktorý plánuje odoslať v najbližších týždňoch, uviedol v piatok denník Corriere della Sera. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



List má obsahovať kritiku na adresu talianskej vlády za to, že minulý týždeň oznámila zavedenie mimoriadnej dane bez toho, aby so zámerom najskôr oboznámila taliansku centrálnu banku alebo ECB, informoval ďalej denník bez uvedenia zdrojov.



Správa o zavedení dane viedla k prepadu akcií talianskych bánk. Vláda následne stanovila hornú hranicu predpokladanej sumy vybranej dane a trhy sa opäť stabilizovali. ECB by mala v liste vyjadriť obavy, že daň oslabí finančné ústavy v krajine aj celkovú ekonomiku.



Hovorca ECB pre denník uviedol, že prezidentka inštitúcie Christine Lagardová dostala od talianskych ministerstiev financií a hospodárstva oficiálnu žiadosť o konzultáciu a svoje stanovisko zverejní vo vhodnom čase.