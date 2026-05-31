Nedela 31. máj 2026
ECB musí podľa člena Rady guvernérov zasiahnuť proti inflácii včas

Na archívnej snímke z 30. mája 2025 vlajky Európskej únie vejú pred budovou sídla Európskej centrálnej banky (ECB) vo Frankfurte. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Lisabon 31. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) musí zasiahnuť proti inflácii v správnom čase, aby zabránila jej preneseniu do širšej ekonomiky, vyhlásil v sobotu (30. 5.) člen Rady guvernérov ECB Álvaro Santos Pereira. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„V súčasnosti nás trápi inflácia, musíme tieto údaje veľmi pozorne sledovať. Na základe skúseností z minulosti si však myslím, že by sme mali konať skôr ako neskôr, aby sme predišli väčším sekundárnym vplyvom,“ povedal Pereira pre portugalskú rozhlasovú stanicu Antena 1. „Keď nastupuje inflačná špirála, som za to, aby sme konali rýchlo a rozhodne,“ dodal. Na otázku, či podporí zvýšenie úrokových sadzieb už na najbližšom zasadnutí ECB, Pereira, ktorý je zároveň guvernérom portugalskej centrálnej banky, odpovedal, že ECB rozhodne na základe najaktuálnejších údajov o vývoji cien v členských štátoch eurozóny.

ECB reviduje svoje rastové a inflačné prognózy každé tri mesiace. Nasledujúca revízia pripadá na 11. júna, čo je aj najbližšie zasadnutie ECB.
