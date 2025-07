ECB na budúci týždeň pravdepodobne nezníži svoje úroky

Frankfurt nad Mohanom 20. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) na budúci týždeň pravdepodobne nezníži svoje úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Na svojom zasadnutí pred sedemtýždňovou letnou prestávkou vo štvrtok 24. júla predstavitelia banky pravdepodobne nezmenia kľúčovú úrokovú sadzbu z vkladov. Tá je momentálne na úrovni 2 %. Odložia tak reakciu na hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Európskej únii (EÚ) zavedie recipročné clá až vo výške 30 %, ak nedosiahne dohodu s Washingtonom. ECB si pravdepodobne počká, kým sa „zhmotní“ vplyv ciel na ekonomiku a bude sa dať lepšie vyhodnotiť.



Keďže mnohých európskych úradníkov čaká dlhšia dovolenka, pravdepodobne využijú túto prestávku na opätovné vyhodnotenie, či sa inflácia v eurozóne drží na cieľovej úrovni ECB vo výške 2 %. A odložia zatiaľ znepokojenie nad ekonomickým výhľadom až do nasledujúceho stretnutia ECB 10.-11. septembra, keď budú mať k dispozícii nové údaje a predpovede.



Strážcovia európskej meny si však uvedomujú, že problémy pretrvávajú. Okrem obáv, ktoré sa týkajú ciel, je to aj posilnenie eura, ktoré ohrozuje export a sťažuje odhad vývoja cien. Medzitým môže dôjsť k ďalšej politickej kríze vo Francúzsku, ktoré zápasí s nadmerným deficitom.



Vzhľadom na toto pozadie Rada guvernérov ECB by mohla medzi sebou pripustiť, že šanca na ďalšie zníženie úrokových sadzby v septembri sa zvyšuje, aj keď sa držia svojho často opakovaného prístupu, že o úrokoch rozhodujú na základe „čerstvých údajov“ zo stretnutia na stretnutie.



Podľa analytikov Morgan Stanley vyhlásenie prezidentky ECB Christine Lagardovej po stretnutí 24. júla bude podobné ako v júni, pričom ponechá otvorenú možnosť ďalších škrtov bez toho, aby sa k nim zaviazala.