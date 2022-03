ECB naďalej počíta v strednodobom horizonte so spomalením inflácie

Frankfurt nad Mohanom 29. marca (TASR) - Strážcovia spoločnej európskej meny naďalej počítajú s tým, že inflácia v eurozóne sa v strednodobom horizonte spomalí z rekordných maxím. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Aktuálna situácia je spôsobená ponukovým šokom, uviedol hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane pre spravodajský portál Politico. "A preto môžeme ešte stále tvrdiť, že väčšina z tejto inflácie odznie." To však podľa neho nevyhnutne neznamená, že vysoké ceny opäť klesnú. "Európa si možno bude musieť zvyknúť na vysoké ceny."



Znamená to však, že tempo rastu cien sa spomalí. "Myslíme si, že inflácia sa v priebehu tohto roka zníži a v budúcom a ešte ďalšom roku bude oveľa nižšia ako v tomto."



Podobne sa vyjadril aj guvernér Rakúskej národnej banky Robert Holzmann. "Existujú dobré dôvody myslieť si, že inflácia v strednodobom horizonte opäť klesne. Ceny energií sa môžu opäť znížiť z terajšieho maxima, najmä keď vysoké ceny zvýšia atraktivitu investícií do získavania energií, čo by malo podporiť ponuku a znížiť ceny."



Inflácia v eurozóne sa vo februári dostala na rekordných 5,9 %. Jej motorom je už niekoľko mesiacov zdražovanie energií, ktoré ešte podporila vojna na Ukrajine.



ECB, ktorá zaručuje cenovú stabilitu pri medziročnej inflácii na úrovni 2 %, pokračuje aj napriek vysokému tempu rastu spotrebiteľských cien vo svojej ultra uvoľnenej menovej politike. Už však avizovala, že v 3. kvartáli ukončí nákup dlhopisov. Zatiaľ nie je jasné, kedy začne zvyšovať úrokové sadzby.