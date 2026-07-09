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ECB nebude poskytovať usmernenia o budúcom vývoji menovej politiky
Členovia rady ďalej uviedli, že budú pozorne sledovať infláciu, mzdy, dopyt, finančné podmienky a vývoj na trhoch.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 9. júla (TASR) - Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) sa po prvom zvýšení úrokových sadzieb od roku 2023 dohodli, že nebudú poskytovať usmernenie týkajúce sa budúceho vývoja menovej politiky, a to z dôvodu zvýšenej ekonomickej neistoty. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics, ktorý sa vo štvrtok odvolal na protokol z júnového zasadnutia ECB.
Účastníci zasadnutia zdôraznili, že komunikácia by mala zostať neutrálna - nemala by naznačovať sériu ďalších zvýšení ani signalizovať, že tento krok bol jednorazový, uvádza sa v zázname. Rada guvernérov ECB zároveň potvrdila, že rozhodovať bude na základe prichádzajúcich údajov s dôrazom na svoj záväzok stlačiť infláciu na cieľovú úroveň 2 %, pričom varovala, že pretrvávajúce vysoké ceny energií by mohli podnietiť rast cien v širšej ekonomike. Členovia rady ďalej uviedli, že budú pozorne sledovať infláciu, mzdy, dopyt, finančné podmienky a vývoj na trhoch.
Účastníci zasadnutia zdôraznili, že komunikácia by mala zostať neutrálna - nemala by naznačovať sériu ďalších zvýšení ani signalizovať, že tento krok bol jednorazový, uvádza sa v zázname. Rada guvernérov ECB zároveň potvrdila, že rozhodovať bude na základe prichádzajúcich údajov s dôrazom na svoj záväzok stlačiť infláciu na cieľovú úroveň 2 %, pričom varovala, že pretrvávajúce vysoké ceny energií by mohli podnietiť rast cien v širšej ekonomike. Členovia rady ďalej uviedli, že budú pozorne sledovať infláciu, mzdy, dopyt, finančné podmienky a vývoj na trhoch.