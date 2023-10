Prieskum: ECB nezníži úrokové sadzby až do septembra 2024

Frankfurt nad Mohanom 16. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) nezníži svoje úrokové sadzby až do septembra 2024. TASR o tom informuje na základe výsledkov nového prieskumu agentúry Bloomberg medzi ekonómami.



Podľa Bloomberg je to zmena oproti predchádzajúcemu prieskumu, keď respondenti ešte predpovedali zníženie nákladov na pôžičky v prvej polovici budúceho roka 2024.



Najnovší prieskum odzrkadľuje komentáre predstaviteľov ECB v predchádzajúcich dňoch na okraj výročných stretnutí Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky v Maroku.



Aj člen Rady guvernérov a šéf lotyšskej centrálnej banky Martinš Kazaks uviedol, že súčasné ekonomické projekcie nie sú v súlade so znížením úrokových sadzieb ECB v prvej polovici roka 2024. A dodal, že sa "uvidí", čo bude v druhej polovici roka.



Podľa šéfa slovinskej centrálnej banky Boštjana Vasleho rastúce výnosy z dlhopisov eurozóny sú znakom toho, že investori akceptujú tiež potrebu "dlhšieho obdobia vyšších úrokových sadzieb", aby sa inflácia v eurozóne vrátila späť k cieľu ECB na úrovni 2 %.



Analytici v prieskume agentúry Bloomberg stále odhadujú, že rast spotrebiteľských cien v euroregióne sa v budúcom roku zmierni na 2,7 % a v roku 2025 klesne na 2,1 %. Očakávajú však, že rast ekonomiky bude slabší, ako pôvodne predpokladali. Podľa najnovšieho prieskumu v budúcom roku sa výkon ekonomiky zvýši len na 0,7 % po náraste o 0,5 % v roku 2023.