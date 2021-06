ŠTÚDIA: O prácu prichádzali počas pandémie viac muži než ženy

Frankfurt nad Mohanom 23. júna (TASR) - Počas pandémie nového koronavírusu prichádzali o pracovné miesta vo väčšej miere muži než ženy. Poukázala na to najnovšia štúdia Európskej centrálnej banky (ECB). To je v rozpore s pôvodnými prognózami, podľa ktorých mala pandémia zasiahnuť skôr ženy.



Podľa štúdie ECB, ktorú zverejnila agentúra Reuters, sa muži počas pandémie podieľali na celkovej strate pracovných miest viac než 60 %. Keďže ženy vo veľkej miere pracujú v pandémiou najviac zasiahnutých sektoroch, ako sú oblasti pohostinstva a zábavy, niektorí ekonómovia a aj predstavitelia ECB predpokladali, že viac ohrozené stratou pracovného miesta budú práve ony. Štúdia však ukázala, že ženy si prácu našli rýchlejšie než muži.



"Vo 4. kvartáli minulého roka došlo k medziročnému poklesu zamestnanosti v prípade mužov najviac v oblastiach veľkoobchod, maloobchod a doprava. Ženy zasa najviac strácali prácu v sektoroch rekreácia a personálne služby. Naopak, rast zamestnanosti v administratíve a školstve podporil práve ženy," uviedla ECB. Ako dodala, zatiaľ čo historicky je podzamestnanosť vyššia u žien, do konca roka 2020 sa tento rozdiel znížil.