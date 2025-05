ECB: Obchodná vojna, dlh a otrasy na trhoch predstavujú hlavné riziká

Frankfurt nad Mohanom 15. mája (TASR) - Obchodná vojna vo svete, otrasy na finančných trhoch a vysoká úroveň dlhu predstavujú tri najväčšie riziká pre ekonomiku eurozóny. Uviedol to vo štvrtok viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos. Podrobnejšie informácie zverejní ECB na budúci týždeň v najnovšej správe o finančnej stabilite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa správy ECB, ktorú banka zverejní 21. mája, si ekonomika eurozóny počína v podstate dosť dobre. A to napriek sérii dovozných ciel, ktoré americký prezident Donald Trump oznámil minulý mesiac a ktoré otriasli svetovými finančnými trhmi. Menová únia však stále čelí obchodným bariéram, ktoré by vzhľadom na jej vysokú závislosť od obchodu mohli negatívne ovplyvniť hospodársky rast.



„Riziká pre rast ekonomiky spôsobené napätím vo svetovom obchode môžu v kombinácii s vyššími výdavkami na obranu limitovať fiškálne možnosti na ochranu ekonomiky pred šokmi a na riešenie štrukturálnych výziev súvisiacich so zmenou klímy, s digitalizáciou a nízkou produktivitou,“ uviedol de Guindos.



Napätie v obchode môže rast ekonomiky ovplyvniť prostredníctvom poklesu dôvery a aj keď sa podarí problémy vyriešiť na politickej úrovni, firmy a domácnosti pravdepodobne obmedzia svoje výdavky. Očakáva sa, že vlády výdavky zvýšia s cieľom podporiť hospodársky rast, ako aj splniť záväzky v oblasti obrany. Objem dlhov je však už teraz vysoký a náklady na obsluhu dlhu môžu zaťažiť verejné financie ešte predtým, ako štáty začnú riešiť iné štrukturálne problémy.