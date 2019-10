ECB obnoví nákup dlhopisov a Lagardová chce ukončiť vnútorné spory

Frankfurt nad Mohanom 25. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) 30. októbra znova naštartuje svoj program nákupu dlhopisov eurozóny, pričom k prvému nákupu by mohlo dôjsť už 1. novembra. Informovala o tom v piatok ECB.



Banka zároveň dodala, že dočasne zastaví tieto nákupy medzi 19. decembrom 2019 a 1. januárom 2020 v očakávaní výrazne nižšej likvidity na trhu ku koncu roka.



ECB sa v septembri rozhodla, že od 1. novembra obnoví nákup dlhopisov členských štátov menovej únie. Mesačne na to vyčlení 20 miliárd eur.



Nemecký časopis Der Spiegel v súvislosti s ECB napísal, že nová generálna riaditeľka Christine Lagardová, ktorá sa na budúci mesiac ujme svojej funkcie, chce ukončiť vnútorné sváry predstaviteľov banky, ktoré prenikli na verejnosť. Takéto roztržky medzi strážcami meny sú zriedkavé, pripomína týždenník.



"Teraz by sme sa mali sústrediť na to, ako môžeme v budúcnosti opäť nájsť spoločnú reč," povedala Lagardová. "Vždy sa snažím nájsť spoločnú reč a prekonať rozdielne názory."



Zhruba tretina členov Rady guvernérov ECB bola v septembri proti obnove nákupu dlhopisov. Niektorí verejne vyjadrili svoj nesúhlas s týmto opatrením, čím sa vytvorila bezprecedentná disharmónia v inštitúcii, ktorá za bežných okolností prijíma rozhodnutia na základe konsenzu.



Lagardová dodala, že jej cieľom je začať s preskúmaním širšej politiky, len čo nastúpi do funkcie, a od samého začiatku chce do tohto procesu zapojiť členov Rady. Dodala, že chce tiež priblížiť prácu ECB širokej verejnosti a dáva vysokú prioritu aj otázkam, ako sú zmeny klímy a zvyšovanie podielu žien vo finančnom svete.