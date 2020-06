Európska centrálna banka očakáva tento rok hlbokú recesiu

Frankfurt nad Mohanom 4. júna (TASR) – Európska centrálna banka (ECB) očakáva, že tento rok zaznamená eurozóna hlbokú recesiu. V budúcom roku počíta so zotavovaním, tohtoročné straty v dôsledku pandémie nového koronavírusu sa však podarí vykompenzovať iba čiastočne.



V rámci takzvaného základného scenára očakáva ECB pokles ekonomiky v tomto roku o 8,7 %. V budúcom roku by ekonomika mala zaznamenať rast o 5,2 % a v roku 2022 by rast mal dosiahnuť 3,3 %, aj keď podľa šéfky ECB Christine Lagardovej tu stále pretrváva riziko horšieho vývoja.



Ako dodala, rozsah tohtoročného poklesu a následného zotavenia ekonomiky bude do veľkej miery závisieť od trvania a efektivity opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu a úspechu následných krokov na zmiernenie negatívnych dôsledkov krízy.



V predchádzajúcej prognóze zverejnenej v marci ešte ECB počítala s miernym rastom ekonomiky eurozóny, daná prognóza však nebrala do úvahy vplyv karanténnych opatrení. Prezidentka ECB však v minulých dňoch už upozornila, že ekonomika eurozóny by mohla tento rok klesnúť v rozmedzí od 8 % do 12 %.



ECB upravila aj odhad inflácie, rovnako výrazne smerom nadol. Dôvodom je prepad cien ropy a vplyv karanténnych opatrení prijatých v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



ECB v súčasnosti očakáva, že miera inflácie dosiahne tento rok 0,3 %, zatiaľ čo predchádzajúca prognóza počítala s rastom spotrebiteľských cien o 1,1 %. Nový odhad tak predstavuje výrazné vzdialenie od inflačného cieľa ECB, ktorý je stanovený tesne pod hranicou 2 %. V roku 2021 by inflácia mala dosiahnuť 0,8 % a v roku 2022 by sa mala zrýchliť na 1,3 %.