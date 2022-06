ECB očakáva, že banky z eurozóny čoskoro opustia ruský trh

Trento 5. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) predpokladá, že banky z eurozóny čoskoro predajú svoje ruské aktíva a trh opustia. Uviedol to koncom tohto týždňa šéf bankového dohľadu ECB Andrea Enria. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po tom, ako západné štáty uvalili na Rusko rozsiahle sankcie pre vojnu na Ukrajine, mnohé banky z eurozóny krajinu buď opustili, alebo začali na odchode pracovať. Patria k nim napríklad francúzska Société Générale či rakúska Raiffeisen Bank International. Société Générale svoju ruskú divíziu predala a rakúska banka v súčasnosti zhodnocuje záujem potenciálnych kupcov o svoju divíziu v Rusku, ktorá predstavuje 10. najväčšiu banku v krajine.



"Všetky banky z eurozóny uviedli, že svoje aktíva predajú, všetky sa o to usilujú," povedal Enria na podujatí v Taliansku. "Časť z nich už aktíva predala, ďalšie o tom rokujú. Nie je to jednoduchý proces, verím však, že sa čoskoro dokončí," dodal.



Čo sa týka priamych dôsledkov ruskej ekonomickej krízy spôsobenej sankciami na banky v eurozóne, Enria zopakoval, že sú schopné tieto komplikácie zvládnuť. Aj s dlhšou recesiou v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine by si banky mali poradiť, aj keď pre niektoré to bude zložité.