ECB očakáva, že bude môcť lepšie posúdiť stav ekonomiky eurozóny

Frankfurt nad Mohanom 20. augusta (TASR) - Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na zasadnutí 15. a 16. júla diskutovala o flexibilite a cieľoch programu nákupu dlhopisov eurozóny na podporu jej ekonomiky počas pandémie nového koronavírusu.



Zápisnica zo schôdze odhalila, že sa zdráhali vyvodiť závery z prvých náznakov oživenia hospodárstva po zmiernení blokád. Hlavný ekonóm Philip Lane pritom na stretnutí povedal, že šírka a rozsah zotavovania zostávajú nerovnomerné a čiastočné.



„Na septembrovom zasadnutí bude Rada guvernérov v lepšej pozícii, pokiaľ ide o prehodnotenie menovej politiky a politických nástrojov,“ uvádza sa v správe zo zasadnutia. „To poskytne viac jasnosti, pokiaľ ide o strednodobý výhľad inflácie a hospodárskej aktivity."



Rada guvernérov ponechala v júli kľúčové úrokové sadzby aj objem nákupu aktív nezmenený, keďže strážcovia európskej meny zaznamenali prvé známky zotavovania hospodárstva po jeho poklese v dôsledku blokád na zabránenie šírenia vírusu. Ale pokiaľ ide o výhľad, zhodli sa, že pretrváva výrazná neistota.



Flexibilita núdzového programu - Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), je považovaná za kľúčový prvok jeho účinnosti a efektívnosti, ukázala zápisnica.



Odhalila tiež, že niektorí guvernéri chcú zafixovať strop pre nákup aktív na úrovni 1,35 bilióna eur. Poukázali pritom na lepšie, ako očakávané júlové údaje z ekonomiky.



Iní zase namietali, že program by sa mal "využiť v plnom rozsahu na základe aktualizovaných ekonomických hodnotení a pri absencii akýchkoľvek výrazných prekvapení v strednodobom výhľade".



Medzitým sa však vyhliadky ekonomiky regiónu zhoršili. V celej Európskej únii opäť rýchlo pribúdajú nové prípady nákazy. To prinútilo niektoré vlády obnoviť cestovné varovania a sprísniť obmedzenia týkajúce sa nosenia rúška a sociálneho kontaktu.



Zároveň sa začína zvyšovať nezamestnanosť, aj napriek veľkorysým vládnym schémam (kurzarbeit) na udržanie pracovných miest.



Lane začiatkom tohto mesiaca varoval, že neistota spojená s koronavírusom bude nejaký čas ovplyvňovať spotrebiteľov a podniky.



Guvernéri sa zhodli na tom, že je na jednej strane potrebné „vyhnúť sa novým očakávaniam, pokiaľ ide o ďalšie opatrenia v oblasti menovej politiky“, ale zároveň by banka mala „zdôrazniť, že má nástroje a politický priestor, aby podnikla ďalšie kroky, ak to bude potrebné".