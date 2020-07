Podľa centrálnej banky bude fond na obnovu pozostávať najmä z grantov

Frankfurt nad Mohanom 16. júla (TASR) – Európska centrálna banka predpokladá, že očakávaný fond Európskej únie na obnovu ekonomiky po koronakríze bude pozostávať skôr z grantov než z úverov. Uviedla to vo štvrtok šéfka ECB Christine Lagardová.



Lídri 27 štátov Európskej únie sa zídu v piatok s cieľom dohodnúť sa, akým spôsobom bude fond na obnovu ekonomiky EÚ v celkovej hodnote 750 miliárd eur fungovať. Niektoré bohatšie krajiny na severe a západe Európy, najmä takzvaná štvorica šetrných, čo sú Dánsko, Švédsko, Rakúsko a Holandsko, by chceli, aby väčší podiel predstavovali úvery. Navyše, požadujú, aby podmienkou prístupu k peniazom vo fonde boli ekonomické reformy.



S tým zasa nesúhlasia štáty z južnej Európy, ktoré boli pandémiou nového koronavírusu postihnuté najviac. Tie uprednostňujú granty a ani podmieňovanie pomoci mnohými požiadavkami sa im nepozdáva. Napríklad taliansky premiér Giuseppe Conte sa na stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou začiatkom týždňa vyjadril, že nesúhlasí s prehnane prísnymi podmienkami pri čerpaní financií v rámci fondu obnovy. Podľa neho by stanovenie príliš prísnych podmienok bolo kontraproduktívne.



ECB podľa Lagardovej očakáva, že názory predstaviteľov ekonomík z juhu Európy prevážia. „Odhadujeme, že vo fonde obnovy budú výraznejšie zastúpené granty než úvery," povedala šéfka ECB na tlačovej konferencii po rozhodnutí ECB nemeniť doterajšie nastavenie menovej politiky. Centrálna banka tak nemenila ani kľúčovú úrokovú sadzbu, ktorá zostáva na nule, ani depozitnú sadzbu, ktorá pokračuje na úrovni -0,50 %.