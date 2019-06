ECB uvoľní svoju menovú politiku, ak inflácia nebude smerovať k 2 %

Miera inflácie v eurozóne sa v tomto roku drží pod cieľovou hranicou ECB. Už od roku 2013 sa, až na krátkotrvajúce výnimky, väčšinou pohybuje pod inflačným cieľom banky.

Sintra 18. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) opäť uvoľní svoju menovú politiku, ak inflácia nebude smerovať k jej cieľovej dvojpercentnej úrovni. Vyhlásil to v utorok prezident ECB Mario Draghi. Podporil tak očakávania trhu, že ECB v najbližších týždňoch ponúkne eurozóne ďalšie stimuly.



Miera inflácie v eurozóne sa v tomto roku drží pod cieľovou hranicou ECB. Už od roku 2013 sa, až na krátkotrvajúce výnimky, väčšinou pohybuje pod inflačným cieľom banky.



Spomalenie ekonomiky regiónu, ktorý platí eurom, zvýšilo riziko, že rast cien sa bude aj po rokoch mimoriadnych stimulov zmierňovať. „Pri absencii zlepšenia, ak by bol ohrozený trvalý návrat inflácie k nášmu cieľu, budú potrebné ďalšie stimuly,“ povedal Draghi na výročnej konferencii ECB v portugalskej Sintre.



Dodal, že stále existuje „značný priestor“ na ďalšie nákupy aktív eurozóny a že ECB by tiež mohla upraviť svoje usmernenia, znížiť sadzby a zaviesť opatrenia na zmiernenie nežiaducich vedľajších účinkov negatívnych sadzieb.



„Využijeme všetku flexibilitu v rámci nášho mandátu na jeho splnenie. A urobíme to opäť, aby sme odpovedali na akékoľvek výzvy týkajúce sa cenovej stability v budúcnosti,“ povedal Draghi.



Dodal, že ECB využije nadchádzajúce týždne na štúdium svojich možností, čo naznačuje, že k akcii banky môže prísť skôr, ako sa čakalo, než neskôr.



Draghi tiež odmietol obavy trhu, že nákupy aktív nemajú vplyv, keďže ECB zaviedla vlastné limity, vrátane pravidla, ktoré jej bráni nakupovať viac ako jednu tretinu dlhu konkrétnej krajiny.



Šéf ECB poznamenal, že obmedzenia musia byť prispôsobené výzvam, ktorým banka čelí. Dodal, že banka je odhodlaná dosiahnuť svoj cieľ, a nie rezignovať a akceptovať nízku mieru inflácie.