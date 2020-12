ECB počíta v tomto roku s poklesom ekonomiky eurozóny o 7,3 %

Frankfurt nad Mohanom 10. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok zvýšila monetárne stimuly na podporu ekonomiky eurozóny bojujúcej s pandémiou nového koronavírusu. Zároveň predložila aktualizované makroekonomické prognózy.



ECB aktuálne počíta v tomto roku s reálnym poklesom hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny o 7,3 %. Na budúci rok sa ekonomika oživí a vzrastie o 3,9 %. V roku 2022 by mala expandovať o 4,2 % a v roku 2023 o 2,1 %.



V porovnaní so septembrovými predpoveďami sa krátkodobé vyhliadky ekonomiky eurozóny zhoršili. V strednodobom horizonte sa však počíta so zotavením na úroveň, ktorú prognózoval septembrový základný scenár.



Celkovo prevažujú riziká, že rast ekonomiky eurozóny bude slabší v porovnaní s predpoveďami, tieto riziká sa však zoslabili. Zatiaľ čo správy o tom, že čoskoro budú k dispozícii vakcíny proti koronavírusu, sú pozitívne pre krátkodobé vyhliadky, spomínané riziká sa týkajú následkov pandémie v oblasti ekonomických a finančných podmienok.



ECB očakáva, že medziročná inflácia v eurozóne dosiahne tento rok 0,2 %. V nasledujúcich rokoch by sa tempo rastu spotrebiteľských cien malo oživovať, ale stále bude zostávať pod dvojpercentným inflačným cieľom ECB. Podľa aktuálnych prognóz inflácia v eurozóne sa v roku 2021 zrýchli na 1 %, v roku 2022 na 1,1 % a v roku 2023 na 1,4 %.