ECB: Podiel zlyhaných úverov v eurozóne vo 4. kvartáli klesol

Frankfurt nad Mohanom 12. apríla (TASR) - Podiel zlyhaných úverov v bankách eurozóny klesol v poslednom kvartáli minulého roka na päťročné minimum. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje Európskej centrálnej banky (ECB).



Podľa údajov ECB, ktoré zverejnila agentúra Reuters, klesol podiel zlyhaných úverov v bankách pod dohľadom ECB vo 4. kvartáli minulého roka na 2,63 %. To je najnižšia úroveň od roku 2015, keď ECB začala vykonávať dohľad nad bankami eurozóny.



Banky zredukovali zlyhané úvery napriek prakticky úplnému odstaveniu sektora služieb počas minulého roka a hlbokej recesii, ktorá bude mať na ekonomiku pravdepodobne vplyv aj v nasledujúcich rokoch. Umožnili im to najmä rozsiahle vládne schémy záruk a pôžičiek, ktoré udržiavajú korporátny sektor nad vodou.



ECB upozornila, že situácia v tejto oblasti sa v blízkej budúcnosti môže zmeniť. Napriek tomu by banky mali prípadný rast zlyhaných úverov zvládnuť, keďže koeficient vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) dosiahol vo 4. štvrťroku 15,62 %, čo predstavuje najvyššiu úroveň od začiatku dohľadu.