ECB: Podniky a domácnosti sú nedostatočne pripravené na riziká klímy

Frankfurt nad Mohanom 24. apríla (TASR) - Podniky a domácnosti v Európskej únii nie sú dostatočne chránené proti rizikám súvisiacim so zmenami klímy. Uviedli to v pondelok Európska centrálna banka (ECB) a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA). TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



"Musíme zvýšiť využívanie poistenia proti klimatickým katastrofám, aby sme obmedzili rastúce dopady prírodných katastrof na ekonomiku a finančný systém," uviedol v pondelok viceprezident ECB Luis de Guindos.



V súčasnosti je poistená iba štvrtina potenciálnych katastrofických strát súvisiacich s klímou. A vzhľadom na to, že dôsledky klimatickej krízy sú čoraz citeľnejšie, problém sa prehlbuje, čo znamená riziko pre ekonomickú stabilitu a finančnú stabilitu, upozornili ECB a EIOPA v spoločnom dokumente.



Poisťovne zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane podnikov a ľudí pred katastrofickými škodami spôsobenými klímou, keďže rýchlo poskytujú finančné prostriedky na obnovu, uviedla šéfka EIOPA Petra Hielkema.



Pomôcť pri riešení tohto problému by podľa nej mohlo vydávanie katastrofických dlhopisov a vytváranie partnerstiev verejného a súkromného sektora.