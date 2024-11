ECB: Politika Trumpa môže zvýšiť infláciu na oboch stranách Atlantiku

Viedeň 12. novembra (TASR) - Politika, ktorú bude po nástupe do funkcie uplatňovať novozvolený americký prezident Donald Trump, môže prispieť k zvýšeniu inflácie na oboch stranách Atlantiku, vyhlásil v utorok guvernér rakúskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Robert Holzmann. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump opakovane vyhlasoval, že v prípade návratu do úradu zavedie 10-percentné clá na všetok dovoz do USA. V prípade dovozu z Číny by zvýšil clá až o 40 percentuálnych bodov na 60 %. Jeho plány vyvolali diskusie o vplyve takýchto krokov na vývoj inflácie, pričom aj americká ministerka financií Janet Yellenová varovala, že Trumpom plánované clá povedú k rastu nákladov pre spotrebiteľov v USA.



Ak sa tieto opatrenia zrealizujú, úrokové sadzby a inflácia v USA zostanú na vyššej úrovni, čo bude zvyšovať tlak na rast cien aj v iných krajinách, uviedol Holzmann. "To, čo povedal, myslí vážne, a pravdepodobne to zrealizuje rýchlejšie, ako očakávame," dodal predstaviteľ ECB. Ak dolár posilní a priblíži sa k parite voči euru, bude to mať merateľný vplyv na dovozné náklady, najmä na energie, čo sťaží ECB dosiahnutie jej dvojpercentného inflačného cieľa a môže tento proces oddialiť, uzavrel predstaviteľ ECB.