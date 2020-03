ECB ponúkla bankám 4,12 miliardy USD v rámci dolárovej swapovej linky

Frankfurt nad Mohanom 24. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) v utorok požičala bankám v eurozóne 4,12 miliardy USD (3,82 miliardy eur) v novovytvorenom dennom tendri. Jeho cieľom je zmierniť stres na trhu s financovaním v amerických dolároch.



To bol výrazný nárast z 20 miliónov USD o deň skôr.



Najväčšie svetové centrálne banky sa minulý týždeň dohodli, že budú každý deň minimálne do konca apríla vykonávať operácie na zabezpečenie dostatočnej dolárovej likvidity v nádeji, že zmiernia tlak na poskytovanie úverov domácnostiam a podnikom.



ECB doteraz takýto nástroj ponúkala iba raz týždenne. Jej ponuka minulú stredu (18. 3.) však vyvolala dopyt vo výške 36,27 miliardy USD. Preto sa centrálne banky minulý týždeň dohodli, že od pondelka (23. 3.) až do konca apríla sa budú tieto aukcie konať denne.



ECB tiež ponúka raz za týždeň v spolupráci s americkým Federálnym rezervným systémom 84-dňové dolárové swapové operácie.



(1 EUR = 1,0783 USD)