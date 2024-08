ECB považuje september za vhodný čas na prehodnotenie menovej politiky

Frankfurt nad Mohanom 22. augusta (TASR) - Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) na svojom zasadnutí minulý mesiac zvolili v otázke zníženia úrokových sadzieb zdržanlivý postoj a naznačili, že svoj postoj môžu prehodnotiť v septembri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na vo štvrtok zverejnený protokol z júlového zasadnutia.



ECB v júli ponechala sadzby nezmenené a poskytla len málo signálov o budúcich opatreniach v oblasti menovej politiky, a to aj napriek rastúcim očakávaniam trhov, že 12. septembra by mohla znížiť sadzby. Účastníci zasadnutia konštatovali, že príliš dlhé udržiavanie sadzieb na vysokej úrovni by mohlo poškodiť ekonomiku. Protokol naznačil, že septembrovú schôdzku považujú za ideálny čas na prehodnotenie miery reštriktívnej menovej politiky, pričom zdôraznili, že je dôležité pristupovať k tejto otázke s otvorenou mysľou.



Rada guvernérov ECB v júli podľa očakávaní ponechala sadzby na nezmenenej úrovni. Kľúčová sadzba tak naďalej dosahuje 4,25 %. Inflácia v eurozóne síce citeľne spomalila a v júni dosiahla 2,5 %, naďalej sa však držala nad inflačným cieľom centrálnej banky. ECB pritom očakáva, že celoročný priemer v roku 2024 by mal dosiahnuť 2,5 % a v budúcom roku 2,2 %.