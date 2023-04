ECB požaduje rýchlu dohodu na nových fiškálnych pravidlách EÚ

Štokholm 28. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vyzýva krajiny Európskej únie (EÚ), aby sa rýchlo dohodli na nových dlhových pravidlách. V piatok tiež podporila zmeny fiškálnych pravidiel EÚ, ktoré navrhla Európska komisia a ktoré by každej krajine umožnili individuálne znižovanie dlhu, posilnili zodpovednosť a poskytli stimuly pre investície. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Je dôležité, aby fiškálna politika fungovala v rámci jednotného rámca, uviedla šéfka ECB Christine Lagardová na stretnutí ministrov financií eurozóny v Štokholme. Podľa nej je dôležité, aby boli nové pravidlá zavedené do konca roka a aby hladko nahradili tie súčasné bez obdobia neistoty.



EK v stredu (26. 4.) navrhla, aby mali vlády štyri roky na zníženie verejného dlhu o individuálne dohodnutý objem. Potom by mali pokračovať v znižovaní dlhu ďalších desať rokov bez akýchkoľvek dodatočných opatrení.



Návrh, v ktorom sa nestanovuje žiadny konkrétny číselný cieľ, o koľko by mal dlh jednotlivých krajín klesnúť, okamžite vyvolal kritiku zo strany Nemecka. Najväčšia európska ekonomika požaduje, aby sa minimálny ročný cieľ zníženia dlhu pre všetky členské krajiny stanovil na 1 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Lagardová ocenila, že návrh EK sa zameriava na vysokú úroveň dlhu rovnako ako na strednodobú perspektívu jeho znižovania, pričom myslí aj na stimuly pre veľmi potrebné investície a reformy.



Francúzsko na rozdiel od Nemecka podporilo myšlienku individuálnych ciest znižovania dlhu. "Jedna veľkosť nie je vhodná pre všetkých," uviedol francúzsky minister financií Bruno le Maire. "Rozhodne podporujeme toto východisko a nechceme sa vrátiť k starým pravidlám. V novom svete by to nebolo efektívne," dodal.



Chýbajúce minimálne číselné ciele pre znižovanie dlhu, ktoré by boli záväzné pre všetkých, kritizovali nemecký minister financií Christian Lindner aj rakúsky minister financií Magnus Brunner.