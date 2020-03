ECB žiada banky, aby sa pripravili na riziká spojené s koronavírusom

Frankfurt nad Mohanom 5. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) požiadala banky v eurozóne, aby prehodnotili svoje plány na zabezpečenie kontinuity podnikania. A pripravili sa na minimalizáciu potenciálnych nepriaznivých vplyvov koronavírusu. Uvádza sa v liste, ktorý sa podarilo získať niektorým médiám.



ECB v liste z utorka (3. 3.) vyzvala banky, aby zaviedli adekvátne opatrenia na kontrolu infekcie na pracovisku. A zabezpečili, aby boli v prípade potreby pripravené na prácu zamestnancov na diaľku.



Vírus COVID-19 už zabil vyše 3000 ľudí, nakazilo sa ním 95.000 ľudí, väčšina v Číne, odkiaľ sa už rozšíril do viac ako 80 krajín sveta.



ECB, ktorá odmietla správy o liste komentovať, usporiadala v utorok telefonickú konferenciu, na ktorej diskutovala o reakcii na šírenie vírusu. Politické opatrenia však neboli témou debaty.



V liste bankám tiež uviedla, aby proaktívne hodnotili a testovali kapacitu existujúcej IT infraštruktúry vzhľadom na potenciálne zvýšenie kybernetických útokov a vyššiu závislosť od služieb internetového bankovníctva.



Výkonná rada ECB v stredu (4. 3.) oznámila celú škálu opatrení na ochranu svojich zamestnancov pred rizikami spojenými so šírením koronavírusu.



Španielska banka BBVA sa vo štvrtok rozhodla v rámci svojho pohotovostného plánu presunúť až 100 zamestnancov z centrály v Madride na miesto mimo mesta, v rámci ochrany svojej prevádzky pred možným narušením v dôsledku koronavírusu.



Ďalšie španielske banky, napríklad štátna Bankia, tiež zvažujú prijatie krízových opatrení, uviedol zdroj.