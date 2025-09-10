< sekcia Ekonomika
ECB pravdepodobne úrokové sadzby nezmení
Po siedmich po sebe idúcich zníženiach úrokových sadzieb si ECB v júli tohto roka urobila prestávku.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 10. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) opäť rozhodne o nastavení úrokových sadzieb. Ekonómovia a investori predpokladajú, že vzhľadom na vysokú mieru neistoty menovú politiku zatiaľ nezemní a kľúčovú depozitnú sadzbu ponechá na úrovni 2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Rada guvernérov ECB oznámi svoje rozhodnutie vo štvrtok (11. 10.) popoludní o 14.15 h SELČ. Veľký priestor na zasadnutí pravdepodobne dostane vládna kríza vo Francúzsku. Objavili sa už prvé špekulácie, či centrálna banka pomôže vysoko zadlženej krajine nákupmi jej dlhopisov, ktoré sú zaťažené prudko rastúcimi rizikovými prirážkami.
Po siedmich po sebe idúcich zníženiach úrokových sadzieb si ECB v júli tohto roka urobila prestávku. Ešte na jar 2024 sa úroková sadzba, ktorú banky dostávajú, keď uložia svoje peniaze v ECB, nachádzala na dvojnásobne vyššej úrovni 4 %. Ďalším dôvodom na vyčkávanie je skutočnosť, že jadrová inflácia bez silne kolísavých cien potravín a energie v eurozóne sa už mesiace pohybuje nad cieľom ECB.
Centrálna banka sa v strednodobom horizonte usiluje o stabilnú úroveň cien s dvojpercentnou medziročnou mierou inflácie. Podľa predbežných údajov boli spotrebiteľské ceny v menovej únii v auguste o 2,1 % vyššie ako rok predtým, zatiaľ čo jadrová inflácia dosiahla 2,3 %.
