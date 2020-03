ECB pre koronavírus zhoršila prognózu rastu ekonomiky eurozóny

Frankfurt nad Mohanom 12. marca (TASR) - Ekonomické vyhliadky eurozóny sa výrazne zhoršili. Epidémia nového koronavírusu sa totiž stala novým a významným zdrojom rizík ohrozujúcich ekonomiku, povedala vo štvrtok na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady guvernérov šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová. ECB preto prijala balík monetárnych stimulov a zhoršila prognózy rastu eurozóny.



Lagardeová uviedla, že epidémia nového koronavírusu je veľkým šokom pre rastové vyhliadky ekonomiky eurozóny aj celého globálneho hospodárstva a prudko zvýšila volatilitu na trhoch. Aj keď je to len dočasný šok, bude mať výrazný negatívny vplyv na ekonomickú aktivitu. "Predovšetkým spomalí produkciu z dôvodu narušenia dodávateľských reťazcov a zníženia domáceho a zahraničného dopytu, predovšetkým prostredníctvom negatívneho vplyvu nevyhnutných opatrení na zastavenie šírenia nákazy. Okrem toho zvýšená neistota negatívne ovplyvní výdavkové plány a ich financovanie," povedala Lagardeová.



Aktuálne indikátory podľa šéfky ECB signalizujú výrazné zhoršenie krátkodobých rastových vyhliadok eurozóny. V strednodobom horizonte by vďaka priaznivým podmienkam financovania, nastaveniu menovej politiky a oživeniu globálnej aktivity malo prísť k zotaveniu.



ECB preto zhoršila svoje predpovede rastu ekonomiky eurozóny. V tomto roku počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) regiónu len o 0,8 %, kým ešte pred tromi mesiacmi očakávala +1,1 %. V roku 2021 by HDP podľa aktuálnej prognózy mal stúpnuť o 1,3 % a nie o 1,4 %. V roku 2022 naďalej predpovedá expanziu o 1,4 %.



Inflácia by v tomto roku mala dosiahnuť 1,1 %, 1,4 % v roku 2021 a 1,6 % v roku 2022. Tieto predpovede sa v porovnaní s decembrom nezmenili.



Podľa Lagardeovej by vlády a ďalšie inštitúcie mali rýchle prijať cielené opatrenia na zastavenie šírenia nákazy a zmiernenie jej ekonomických dôsledkov. Šéfka ECB požaduje "ambicióznu a koordinovanú fiškálnu" stratégiu na podporu firiem a zamestnancov.



Rada guvernérov ECB vo štvrtok nezmenila úrokové sadzby, ako očakávali trhy. Prijala však komplexný balík monetárnych stimulov, ktorý má zmierniť dôsledky pokračujúceho šírenia nového koronavírusu. Jeho súčasťou sú napríklad výhodné dlhodobé úvery pre banky, či zvýšenie objemu programu kvantitatívneho uvoľňovania.