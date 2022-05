ECB: Predražený realitný trh v eurozóne by sa mohol začať ochladzovať

Frankfurt nad Mohanom 25. mája (TASR) - Predražený realitný trh v eurozóne by sa mohol začať ochladzovať, ak úrokové sadzby hypoték budú rásť rýchlejšie než inflácia. Uviedla to v stredu vo svojej správe o finančnej stabilite Európska centrálna banka (ECB). Informovala o tom agentúra Reuters.



Ceny nehnuteľností v eurozóne rastú výrazne už niekoľko rokov, pričom v období pandémie sa tempo rastu ešte zrýchlilo. Dôvodom je mimoriadne uvoľnená menová politika ECB, ktorá stlačila hypotekárne sadzby nadol.



ECB, ktorá by mala na júlovom zasadnutí pristúpiť k prvému zvýšeniu hlavnej úrokovej sadzby za posledných 10 rokov, odhaduje, že nehnuteľnosti v eurozóne sú v súčasnosti nadhodnotené v priemere o takmer 15 %. V niektorých krajinách je to až o 60 %.



Banka upozornila, že ceny nehnuteľností by mohli klesnúť o 0,83 až 1,17 % pri každom zvýšení hypotekárnych sadzieb o 10 bázických bodov po úprave o infláciu. "Prudké zvýšenie úrokových sadzieb môže v krátkodobom horizonte spôsobiť v oblasti cien realít korekciu. Súčasná nízka úroveň úrokových sadzieb zvyšuje pravdepodobnosť výrazného obratu cien nehnuteľností," uviedla ECB v správe, ktorú zverejňuje každých šesť mesiacov.



Banka zároveň poukázala na prudký rast cien domov a bytov v súvislosti s objemom poskytovaných hypotekárnych úverov. Ako dodala, najprudší rast reálnych cien nehnuteľností, ako aj objemu hypoték, vykazujú Slovensko, Estónsko a Litva. Čo sa týka dlhu domácností voči hrubému domácemu produktu (HDP), najvyšší je podľa ECB v Holandsku, na Cypre a v Grécku.