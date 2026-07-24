< sekcia Ekonomika
ECB predstavila návrhy nových bankoviek
Centrálna banka zároveň zdôraznila, že eurové bankovky predchádzajúcej série budú mať naďalej rovnakú hodnotu a zostanú v obehu spolu s novou sériou.
Autor TASR
Bratislava/Frankfurt nad Mohanom 24. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) predstavila vo štvrtok (23.7.) desať návrhov nasledujúcej série eurových bankoviek zaradených do užšieho výberu. Zároveň k nim spustila prieskum verejnej mienky, v ktorom môžu svoj názor do 21. septembra vyjadriť všetci Európania. Návrhy vychádzajú z dvoch tém „Európska kultúra“ a „Rieky a vtáky“ a súvisiacich motívov vybraných na ich stvárnenie. Rada guvernérov ECB má vybrať víťazný návrh koncom roka.
Návrhy sú výsledkom celoúnijného výberového konania. Prihlásilo sa doňho viac ako 1200 grafických dizajnérov, z ktorých 25 bolo vyzvaných na vytvorenie návrhov na základe jednej alebo oboch tém. Nezávislá porota zložená z 21 odborníkov z oblastí ako grafický dizajn, komunikácia, neuroveda a história, ktorých nominovali národné centrálne banky krajín eurozóny, následne vybrala desať návrhov do užšieho výberu.
„Na základe rozhodnutia Rady guvernérov ECB sa k týmto desiatim návrhom teraz môžu vyjadriť všetci Európania v rámci online prieskumu. Prieskum verejnej mienky bude prebiehať do 21. septembra 2026. Súbežne s ním sa uskutoční osobitný prieskum nezávislej spoločnosti, ktorá bude klásť rovnaké otázky reprezentatívnej vzorke občanov eurozóny. Po výbere konečného návrhu ECB zverejní správu o výsledkoch oboch prieskumov,“ informovala banka.
Konečné rozhodnutie o návrhu nových bankoviek by mala Rada guvernérov prijať koncom roka. Jej rozhodnutie bude vychádzať z viacerých podkladov vrátane záverov poroty, technického posúdenia a výsledkov uvedených prieskumov. Vybratý návrh bude následne predmetom ďalšieho vývoja a testovania, kým bude uvedený do výroby. Očakáva sa, že bankovky novej série budú uvedené do obehu v nasledujúcich rokoch.
Centrálna banka zároveň zdôraznila, že eurové bankovky predchádzajúcej série budú mať naďalej rovnakú hodnotu a zostanú v obehu spolu s novou sériou. Ide o prvú úplnú zmenu podoby eurobankoviek od ich vydania v roku 2002.
„Proces navrhovania novej podoby eurových bankoviek je súčasťou dlhodobej snahy Eurosystému zabezpečiť, aby hotovosť bola aj naďalej bezpečným, efektívnym a dôverne známym platobným prostriedkom, s cieľom zachovať prístup občanov k verejným peniazom a ich slobodný výber spôsobu platieb,“ konštatoval člen Výkonnej rady ECB Piero Cipollone.
Pravidelným vydávaním nových sérií bankoviek je podľa banky možné využiť aj výhody technologického pokroku a udržať si náskok pred falšovateľmi. Nové bankovky preto budú mať nové a zdokonalené ochranné prvky, aby boli ľahšie overiteľné a prístupnejšie, a to aj pre zrakovo postihnutých. Cieľom je tiež znížiť environmentálnu stopu bankoviek zvýšením ich trvácnosti a používaním udržateľnejších materiálov a výrobných procesov.
Návrhy sú výsledkom celoúnijného výberového konania. Prihlásilo sa doňho viac ako 1200 grafických dizajnérov, z ktorých 25 bolo vyzvaných na vytvorenie návrhov na základe jednej alebo oboch tém. Nezávislá porota zložená z 21 odborníkov z oblastí ako grafický dizajn, komunikácia, neuroveda a história, ktorých nominovali národné centrálne banky krajín eurozóny, následne vybrala desať návrhov do užšieho výberu.
„Na základe rozhodnutia Rady guvernérov ECB sa k týmto desiatim návrhom teraz môžu vyjadriť všetci Európania v rámci online prieskumu. Prieskum verejnej mienky bude prebiehať do 21. septembra 2026. Súbežne s ním sa uskutoční osobitný prieskum nezávislej spoločnosti, ktorá bude klásť rovnaké otázky reprezentatívnej vzorke občanov eurozóny. Po výbere konečného návrhu ECB zverejní správu o výsledkoch oboch prieskumov,“ informovala banka.
Konečné rozhodnutie o návrhu nových bankoviek by mala Rada guvernérov prijať koncom roka. Jej rozhodnutie bude vychádzať z viacerých podkladov vrátane záverov poroty, technického posúdenia a výsledkov uvedených prieskumov. Vybratý návrh bude následne predmetom ďalšieho vývoja a testovania, kým bude uvedený do výroby. Očakáva sa, že bankovky novej série budú uvedené do obehu v nasledujúcich rokoch.
Centrálna banka zároveň zdôraznila, že eurové bankovky predchádzajúcej série budú mať naďalej rovnakú hodnotu a zostanú v obehu spolu s novou sériou. Ide o prvú úplnú zmenu podoby eurobankoviek od ich vydania v roku 2002.
„Proces navrhovania novej podoby eurových bankoviek je súčasťou dlhodobej snahy Eurosystému zabezpečiť, aby hotovosť bola aj naďalej bezpečným, efektívnym a dôverne známym platobným prostriedkom, s cieľom zachovať prístup občanov k verejným peniazom a ich slobodný výber spôsobu platieb,“ konštatoval člen Výkonnej rady ECB Piero Cipollone.
Pravidelným vydávaním nových sérií bankoviek je podľa banky možné využiť aj výhody technologického pokroku a udržať si náskok pred falšovateľmi. Nové bankovky preto budú mať nové a zdokonalené ochranné prvky, aby boli ľahšie overiteľné a prístupnejšie, a to aj pre zrakovo postihnutých. Cieľom je tiež znížiť environmentálnu stopu bankoviek zvýšením ich trvácnosti a používaním udržateľnejších materiálov a výrobných procesov.